Απών επ' αόριστο ο Χέρτερ - Πρόβλημα στους Κινγκς (vid)

Μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Σακραμέντο Κινγκς θα μείνει για, ακαθόριστο έως τώρα διάστημα, ο Κέβιν Χέρτερ.

Οι «Βασιλιάδες» είδαν τον 25χρονο σούτινγκ γκαρντ να τραυματίζεται μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα ενάντια στο Μέμφις και η ομάδα σε ανακόινψωσή της ανέφερε ότι πρόκειται για εξάρθρωση του αριστερού ώμου του παίκτη.

Ο «Red Velvet», όπως είναι το παρατσούκλι του στο NBA, τη φετινή σεζόν καταγράφει 10,4 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 2,6 ασσίστ ανά παιχνίδι σε 25 λεπτά παρουσίας του στο παρκέ, ενώ σουτάρει με 36,1% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, το οποίο είναι και το βασικό στοιχείο του παιχνιδιού του.

Kevin Huerter went to the Kings' locker room after an apparent wrist injury pic.twitter.com/DBwwggr8M5