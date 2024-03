Άναψαν τα αίματα ανάμεσα σε Γιάννη και Σρέντερ - Πήραν τεχνική ποινή (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αφού έμεινε στα... πιτς για δύο ματς επανήλθε στην βασική πεντάδα των Μιλγουόκι Μπακς στην αναμέτρηση με τους Μπρούκλιν Νετς, όμως είχε επεισόδιο με τον Ντένις Σρέντερ.

Αρχικά ο Γερμανός γκαρντ διαμαρτυρήθηκε έντονα στους διαιτητές για μονομαχία που είχε με τον «Greek Freak», ενώ στη συνέχεια τα αίματα άναψαν με τους δύο παίκτες να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο.

Οι διαιτητές είδαν το επεισόδιο στο βίντεο και αποφάσισαν να δώσουν τεχνική ποινή στον Γιάννη και τον Σρέντερ για την... μονομαχία τους, αλλά και στον Τζέι Κράουντερ που ενεπλάκη στο επεισόδιο.

Giannis and Schroder won't be making dinner plans with each other after this one. #FearTheDeer pic.twitter.com/mDpuLcdN3z