Πανόραμα Euroleague: Ελπίζει για τετράδα ο Ολυμπιακός, κλείδωσε κορυφή η Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε, κέρδισε, έστω και δύσκολα, τη Βιλερμπάν επιστρέφοντας στις νίκες και συνεχίζει να ελπίζει για την πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας.

Οι ερυθρόλευκοι πηγαίνουν για... πόλεμο στο Βελιγράδι την επόμενη εβδομάδα κόντρα στην Παρτιζάν, που επίσης καίγεται -και έχασε απόψε από τη Ρεάλ- για νίκη προκειμένου να πιάσει την 10η θέση.

Η Ρεάλ πάντως που πέρασε από την έδρα της Παρτιζάν, κλείδωσε και μαθηματικά την πρώτη θέση στο τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Οσον αφορά την τετράδα, αύριο μπορεί να κριθούν πολλά στο ματς του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα και της Αρμάνι Μιλάνο με τη Φενέρ, όπως και της Μονακό με τη Βαλένθια.

Η 31η αγωνιστική

Πέμπτη 21 Μαρτίου

Αναντολού Εφές - Άλμπα Βερολίνου 85-84

Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπασκόνια 94-76

Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 80-64

Παρτιζάν - Ρεάλ Μαδρίτης 76-88

Παρασκευή 22 Μαρτίου

20:00 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους Μπολόνια

20:00 Μονακό - Βαλένθια

21:15 Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπάγερν Μoνάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η κατάταξη

Ρεάλ Μαδρίτης 25-6 Μπαρτσελόνα 20-10 Παναθηναϊκός 19-11 Μονακό 19-11 Φενέρμπαχτσε 19-11 Ολυμπιακός 19-12 Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-13 Βίρτους Μπολόνια 17-13 Μπασκόνια 16-15 Βαλένθια 14-16 Παρτίζαν 14-17 Αναντολού Εφές 14-17 Αρμάνι Μιλάνο 13-17 Μπάγερν Μονάχου 13-17 Ζάλγκιρις Κάουνας 12-18 Ερυθρός Αστέρας 10-20 Βιλερμπάν 7-24 Άλμπα Βερολίνου 5-26

Η επόμενη αγωνιστική (32η)

Τετάρτη 27 Μαρτίου

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια

Πέμπτη 28 Μαρτίου

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα

21:30 Μπασκόνια - Αναντολού Εφές

21:30 Παρτιζάν - Ολυμπιακός

22:00 Βιλερμπάν - Μονακό

Παρασκευή 29 Μαρτίου

19:45 Φενέρμπαχτσε - Άλμπα Βερολίνου

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός

21:30 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Το πρόγραμμα των μονομάχων για τα τις θέσεις 2-4 και το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ

*με vs οι εντός έδρας αγώνες, με @ οι εκτός έδρας

2. Μπαρτσελόνα (20-10)

@ Παναθηναϊκός 22/3

@ Μπάγερν 28/3

vs Μακάμπι 4/4

@ Βιλερμπάν 12/4

3. Παναθηναϊκός (19-11)

vs Μπαρτσελόνα 22/3

@ Βίρτους Μπολόνια 29/3

@ Μπάγερν Μονάχου 5/4

vs Άλμπα Βερολίνου 11/4

3. Φενέρμπαχτσε (19-11)

@ Αρμάνι Μιλάνο 22/3

vs Άλμπα Βερολίνου 29/3

vs Αναντολού Εφές 5/4

@ Ολυμπιακός 12/2

4. Mονακό (19-11)

vs Βαλένθια 22/3

@ Βιλερμπάν 28/3

vs Ζαλγκίρις 4/4

vs Μπάγερν 11/4

5. Ολυμπιακός (19-12)

@ Παρτιζάν 28/3

@ Ερυθρός Αστέρας 4/4

vs Φενέρμπαχτσε 12/4