Στο Βελιγράδι το Final-4 του ΒCL

H Stark Arena θα είναι το γήπεδο που θα φιλοξενηθεί το Final-4 του Basketball Champions League, το διάστημα 26-28 Απριλίου, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα το περιθώριο της κλήρωσης για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης το απόγευμα της Πέμπτης (21/3).

Να σημειώσουμε πως αυτή είναι η πρώτη φορά που η πρωταθλήτρια του BCL θα στεφθεί επί σερβικού εδάφους. Πρεσβευτής του 8ου Final-4 της διοργάνωσης θα είναι ο πρώην Σέρβος μπασκετμπολίστας και νυν πρόεδρος της Βοϊβοντίνα, Ζέλικο Ρέμπρατσα, ο οποίος είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό από το 1999 έως και το 2001.

📍 The #BasketballCL 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝟖 Final Four host is 𝐁𝐞𝐥𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞, 𝐒𝐞𝐫𝐛𝐢𝐚! 🇷🇸#RoadtoBelgrade pic.twitter.com/c5H9K5Mkue