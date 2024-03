Στο top30 των σκόρερ του NBA ο Στεφ Κάρι (vid)

Ιστορία συνεχίζει να γράφει ο Στεφ Κάρι στο ΝΒΑ. Αν και οι Ουόριορς έχασαν τα ξημερώματα από τους Νικς, ο 36χρονος γκαρντ πέτυχε ένα ακόμα σπουδαίο επίτευγμα στην καριέρα του.

Με τους 27 πόντους που πέτυχε κόντρα στην ομάδα της Νέας Υόρκης, ο Κάρι έφτασε τους 23.360 στην καριέρα του και σκαρφάλωσε στην 30ή θέση του πίνακα των σκόρερ στην ιστορία του NBA, ξεπερνώντας τον Ρόμπερτ Πάρις. Επόμενος στόχος του είναι να ξεπεράσει τους 23.757 πόντους του Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Παρά τα 36 του χρόνια, ο Κάρι παραμένει ηγέτης της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο, με 27 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 4,9 ασίστ μέσο όρο και 40.5% στα τρίποντα, σε 33 λεπτά συμμετοχής.

3⃣0⃣ is now No. 3⃣0⃣



Stephen Curry has passed Robert Parish for 30th on the NBA's all-time scoring list. pic.twitter.com/EkorEabc40