Ο Ουεμπανιάμα έπιασε τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον και έγραψε ιστορία

Ο Ουεμπανιάμα συνεχίζει να γράφει ιστορία στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, με τον παίκτη των Σπερς να κάνει πράγματα και θαύματα. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο επιβλήθηκε στη παράταση των Μπρούκλιν Νετς και ο Γάλλος ψηλός σημείωσε μια σπουδαία εμφάνιση τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Ο Ουεμπανιάμα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, με 14/26 σουτ (1/7 τρίποντα), 4/6 βολές, 15 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 7 κοψίματα σε 36 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα, ο ίδιος μετρά πέντε αγώνες με τουλάχιστον 20 πόντους, 10 ριμπάουντ, πέντε μπλοκ και πέντε ασίστ.

Με την συγκεκριμένη επίδοση ο παίκτης του Σαν Αντόνιο έγραψε ιστορία στο NBA, καθώς πλέον έπιασε τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον σ’ ένα πολύ κλειστό κλαμπ, αφού μόνοι οι δυο τους είναι οι μοναδικοί ρούκι στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη που έχουν 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ, 5+ ασίστ και 5+ μπλοκ σ’ ένα παιχνίδι.

Victor Wembanyama joins David Robinson as the only rookies in NBA history to record 30+ points, 15+ rebounds, 5+ assists, and 5+ blocks in a game. pic.twitter.com/SXCBCvTILW