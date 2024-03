Πολ Τζορτζ: «Δεν νομίζω πως έχουμε ταυτότητα»

Περίοδο ντεφορμαρίσματος διανύουν οι Κλίπερς, καθώς μετρούν 4 ήττες στα τελευταία 5 παιχνίδια. Τα ξημερώματα της Δευτέρας ηττήθηκαν εύκολα από τους Ατλάντα Χοκς με τον Πόλ Τζορτζ σε δηλώσεις του να μιλάει έξω από τα... δόντια τονίζοντας πως η ομάδα του δεν έχει ταυτότητα.

«Από τη δική μας πλευρά, θέλουμε να είμαστε μία ομάδα που θα είναι συνεπής μέσα στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε. Θέλουμε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία ταυτότητα αγωνιστικά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω πως έχουμε ταυτότητα» .

Από την πλευρά του, ο τεχνικός των Κλίπερς, Τάιρον Λου, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η ομάδα του, η οποία απαρτίζεται απόβετεράνους παίκτες.

«Αυτό ξέρετε έρχεται όταν μία ομάδα έχει βετεράνους. Νομίζω μπορούμε να γυρίσουμε τον διακόπτη. Αυτές οι ομάδες είναι νέες, με ενέργεια, με σβελτάδα και το κάνουν εξ αρχής, από το τζάμπολ κιόλας. Πρέπει να είμαστε σε θέση να συμβαδίσουμε για να μπορέσουμε να ματσάρουμε αυτό το πράγμα»

“We want to be a team that's consistent and we want to establish an identity… Right now, I don't think we have an identity.”



Paul George on the Clippers identity after 4 losses in 5 games.



(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/HVMazV7jUF