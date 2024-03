Ο Ουεμπανιάμα κατέγραψε ακόμη μια μυθική επίδοση (vid)

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, 15 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 7 μπλοκ, γράφοντας ιστορία με την ασύλληπτη στατιστική του, έχοντας και 50% στα σουτ εντός παιδιάς.

Έτσι, ο Γάλλος σέντερ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA, που έχει σε έναν αγώνα 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ, 5+ ασίστ και 5+ μπλοκς, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά γιατί γίνεται τόσος ντόρος γύρω από το όνομά του.

Wemby put together a HISTORIC performance in the Spurs overtime win against the Nets! 👽



33 PTS | 15 REB | 7 AST | 7 BLK | 14-26 FG



Victor Wembanyama is the first player in NBA history with 30+ points, 15+ rebounds, 5+ assists, and 5+ blocks while shooting 50% FG in a game 📈 pic.twitter.com/W5rtw2RvDT