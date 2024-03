Μπακς: Χωρίς Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σανς

Όπως έγινε γνωστό μέσα των social media του γνωστού δημοσιογράφου, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός της αποψινής αναμέτρησης της ομάδας του κόντρα στους Φοίνιξ Σανς.

Όπως γίνεται αντιληπτό το έργο της ομάδας του Μιλγουόκι κόντρα στην ομάδα του Φοίνιξ του Κέβιν Ντουράντ, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο με όλο το βάρος να πέφτει στους ώμους του Ντάμιαν Λίλαρντ, ο οποίος θα πρέπει να παίξει και για τον… απόντα συμπαίκτη του.

Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo is out vs. the Phoenix Suns today, sources tell ESPN.