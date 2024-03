Μπαρτζώκας στους παίκτες του μετά το ντέρμπι: «Αυτή είναι η νοοτροπία μίας πρωταθλήτριας ομάδας»

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Euroleague απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τους ερυθρόλευκους να επικρατούν με 71-65 για την 29η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η κάμερα της Euroleague κατάφερε να μπει στα αποδυτήρια των «ερυθρόλευκων» και να καταγράψει ένα κομμάτι από την ομιλία του προπονητή των νικητών, Γιώργου Μπαρτζώκα.

Aναλυτικά τα όσα είπε στους παίκτες του ο προπονητής του Ολυμπιακού:

«Σπουδαία προσπάθεια, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο. Για μία ακόμη φορά είμαι ευγνώμων για τους τραυματίες παίκτες οι οποίοι έκαναν τα πάντα, αποθεραπεία τελευταία στιγμή ώστε να τους πουν οι γιατροί να παίξουν. Αυτή είναι η νοοτροπία μίας πρωταθλήτριας ομάδας. Όλοι είχατε σπουδαία απόδοση αλλά αυτό είναι ένα απλό παιχνίδι της Euroleague. Καταλάβατε; Είναι πάντα κάτι παραπάνω αλλά είναι ένα παιχνίδι της Euroleague. Ας συγκεντρωθούμε για το επόμενο».

Δείτε εδώ το βίντεο:

We went inside the locker room last night to hear from coach Bartzokas 🔉@Olympiacos_BC pic.twitter.com/ckbOvjbT4m