Eπίσημο: «Έδεσε» τον Φαλ ο Ολυμπιακός μέχρι το 2027

Ο Ολυμπιακός, όπως είχε γραφτεί και το βράδυ της Πέμπτης στο SDNA, ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση συμβολαίου του Μουσταφά Φαλ. Ο Γάλλος ψηλός «έδεσε» στο λιμάνι μέχρι το 2027, με τους ερυθρόλευκους να συνεχίζουν την πετυχημένη συνεργασία τους τον «πύργο» τους.

Να σημειώσουμε ότι το συμβόλαιο του Γάλλου ψηλού ολοκληρωνόταν με τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2025, ωστόσο υπήρχε ένας όρος που επέτρεπε στις δυο πλευρές να ολοκληρώσουν την συνεργασία τους, εφόσον το επιθυμούσαν, το ερχόμενο καλοκαίρι, καταβάλλοντας τα σχετικά buy out.

Ωστόσο, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Άλεκ Πίτερς, οι Πειραιώτες κινήθηκαν πολύ γρήγορα και επέκτειναν το συμβόλαιο του Φαλ, πριν το άνοιγμα της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Με τους… καλούς σέντερ στην Ευρώπη να είναι περιζήτητοι, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση δένοντας τον «πύργο» της στο ΣΕΦ, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Φαλ που μεταπήδησε από την Βιλερμπάν στον Ολυμπιακό, έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε έναν από τους καλύτερους σέντερ στην Ευρώπη και για αυτό τον λόγο οι Πειραιώτες προχώρησαν σε μια γενναία αύξηση του συμβολαίου του.

Την φετινή σεζόν ο Φαλ έχει 7 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ μέσο όρο σε 20 λεπτά συμμετοχής στην Stoiximan Basket League και 7.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 2.6 ασίστ και 1.2 κοψίματα μέσο όρο σε 23 λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague.

Δείτε την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Kalimera είπαμε; Ε, ας πούμε και μια kalispera !!! ☕️☀️😎



Έφερε τον Γάλλο και θα τον κρατήσει μέχρι το 2027!!! 🐊



Olympiacos BC has extended its cooperation with Moustapha Fall until 2027. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/1R30nb0dXX