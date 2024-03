Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε την επέκταση της συμφωνίας της με τον Αμερικανό άσο για τα επόμενα 2 (1+1) χρόνια, με τον Μάνεκ να παραμένει στην ομάδα του Κάουνας.

Ο Αμερικανός άσος τη φετινή σεζόν στην Euroleague με τη Ζαλγκίρις μετράει 7,5 πόντους και 3,3 ριμπάουντ σε 18:44 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο.

Zalgiris has renewed contract with @BradyManek, who will play at least one more season in Kaunas. ✍️ pic.twitter.com/6MNFrbpBEN