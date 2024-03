Ο Τζον Ουόλ σόκαρε το ΝΒΑ: «Έβαλα δυο φορές ένα όπλο στο κεφάλι μου»

Άφωνοι και σοκαρισμένοι έμειναν όλοι οι φίλοι του ΝΒΑ μετά την αποκάλυψη του Τζον Ουόλ. Ο άλλοτε παίκτης του ΝΒΑ δε δίστασε να παραδεχτεί πως δύο φορές στο παρελθόν έφτασε μια ανάσα από το να βάλει τέλος στη ζωή του και αυτό που τον κράτησε όρθιο ήταν η σκέψη των δύο παιδιών του.

«Ξέρω πως είναι και προσπαθώ να πω στον κόσμο ότι το ζήτημα της ψυχικής υγείας είναι σοβαρό. Έπρεπε να πάω σε ένα θεραπευτή μετά από αυτό. Αν δεν ήταν τα δύο αγόρια μου, θα είχα σκοτώσει τον εαυτό μου. Έβαλα ένα όπλο στο κεφάλι μου δύο φορές. Πολύς κόσμος που είναι δίπλα μου και οι τότε φίλοι μου δεν το ήξεραν» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε δίχως να δώσει πολλές ακόμα λεπτομέρειες: «Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά είχα βγάλει ένα video στο οποίο έκανα κάποια σήματα συμμοριών. Αυτές ήταν οι πιο σκοτεινές μέρες μου. Προσπαθούσα να βρω την ευτυχία. Δύο φορές ήθελα να αυτοκτονήσω, αλλά σκέφτηκα αν με πάρω από τη γη, θα έχω απογοητεύσει τα παιδιά μου, ποιος θα τα μεγαλώσει; Ξέρω ότι πρέπει να είμαι εδώ για τα παιδιά μου» , ανέφερε ενδεικτικά ο 33χρονος NBAερ, που βρέθηκε καλεσμένος στο "The OG Show" των Γιουντόνις Χάσλεμ και Μάικ Μίλερ.

John Wall reveals he put a gun to head twice and almost committed suicide



(🎥 @theOGsShow / https://t.co/uSPrL11plQ) pic.twitter.com/3w0CnBeIHP