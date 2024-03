Σαμπόνις: «Σπάει» τα κοντέρ και… τρελαίνει τα double-double

Ο Ντομάντας Σαμπόνις πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν την καριέρα του και φροντίζει να το αποδεικνύει σε κάθε ματς και σε κάθε ευκαιρία.

Μάλιστα, στη μεγάλη νίκη των Σακραμέντο Κινγκς, επί των Μιλγουόκι Μπακς ο Λιθουανός παίκτης έγραψε ιστορία καθώς σημείωσε το κατά σειρά 47ο double-double και έγινε ο πρώτος παίκτης της ομάδας του που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

Συγκεκριμένα ο Σαμπόνις είχε 22 πόντους, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Κάπως έτσι, ο Λιθουανός ξεπέρασε ρεκόρ που κατείχε από τη σεζόν 1967/68 ο Τζέρι Λούκας, που είχε σημειώσει double-double σε 46 συνεχόμενα παιχνίδια των Κινγκς (σσ. οι οποίοι τότε ονομάζονταν Σινσινάτι Ρόιαλς).

Domantas Sabonis sets a new Kings franchise record with 47 consecutive double-doubles in a single season, passing Jerry Lucas (46, 1967-68). pic.twitter.com/FFlaCM6jBf