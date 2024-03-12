Εθνική Εφήβων: Οι κλήσεις εν όψει του Διεθνούς Τουρνουά στο Μανχάιμ

Στην πρώτη τους συνάντηση (17/03/2024 και ώρα 13.30, στο Κλειστό Γυμναστήριο των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα) υπό τις οδηγίες του Ιωσήφ Νικολαΐδη κλήθηκαν οι εξής:
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ “Ο ΜΙΛΩΝ”)
ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΔΕΚΑ)
ΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΚΟΣΜΑΣ (ΔΕΚΑ)
ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
ΑΜΠΟΣΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝ-ΙΚΕΝΓΚΑ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ)
ΚΑΚΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ)
ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ(Π.Α.Ο.Κ))
ΤΣΑΧΤΣΙΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
ΚΟΜΝΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)
ΑΒΔΑΛΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ (ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)
ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ)
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ)