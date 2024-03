Nικς: Μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του ο Ανουόμπι

O Όου Τζέιο Ανουνόμπι είναι πλέον έτοιμος να επιστρέψει στα παρκέ, με τον παίκτη των Νικς να ξεπερνά πλήρως τον τραυματισμό του που τον κρατούσε εκτός τις τελευταίες εβδομάδες.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, ο Αμερικανός γκαρντ-φόργουορντ αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση την ερχόμενη εβδομάδα, δίνοντας έξτρα λύσεις στην ομάδα της Νέας Υόρκης, η οποία στερήθηκε το τελευταίο διάστημα τις υπηρεσίες του.

Την τρέχουσα περίοδο ο Ανουόμπι μετρά 15.3 πόντους κατά μέσο όρο, 4.2 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ, σουτάρωντας με 37,9% από την γραμμή του τριπόντου.

