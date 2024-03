Με καροτσάκι αποχώρησε από το παρκέ ο Σενγκούν (vid)

Ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν ο άτυχος της αναμέτρησης των Ρόκετς κόντρα στους Κινγκς, μιας και μετά από μια πολύ επικίνδυνη πτώση του στο παρκέ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παρκέ με καροτσάκι λόγω του τραυματισμού που υπέστη στο δεξί του πόδι.

Η προσγείωσή του στο έδαφος, έπειτα από αμυντική του προσπάθεια ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στο ιατρικό επιτελείο της ομάδας του.

Όπως αναφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, ο παίκτης θα υποβληθεί σε μαγνητική στο δεξί γόνατο και στον δεξί αστράγαλο.

Alperen Sengun is down and holding his knee after an awkward fall.



Prayers up 🙏pic.twitter.com/UQjcFlSpYW