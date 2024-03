Πλήγμα στους Πέισερς: Τέλος η σεζόν για τον Μάθουριν

Η απώλεια του Μπεν Μάθουριν αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τους Πέισερς στη «μάχη» που δίνουν για την απευθείας είσοδό τους στα playoffs της ανατολικής περιφέρειας, αφού ο 21χρονος Καναδός αποτελεί βασικό γρανάζι της ομάδας από την Ιντιάνα.

Ο Μάθουριν την φετινή σεζόν είχε 14.5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο, όμως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον δεξιό ώμο, τον θέτει νοκ άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν.

ESPN Sources: Indiana Pacers G Bennedict Mathurin will undergo season-ending surgery to repair a torn labrum in his right shoulder. Mathurin — the 2024 Rising Stars MVP — averages 14.5 points. He’s expected to make a full recovery ahead of the 2024-2025 season. pic.twitter.com/DDv4TQiCO4