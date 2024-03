Τα πέντε κορυφαία φετινά δεκάλεπτα στα μετόπισθεν - Οι οκτώ καλύτερες περίοδοι του Ολυμπιακού στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης ενάντια στη Βίρτους Μπολόνια κράτησε στους πέντε πόντους την ιταλική ομάδα, αμυντική επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για τη φετινή διοργάνωση, έχοντας παρ' όλα αυτά αρκετές παρόμοιες ή και καλύτερες εμφανίσεις στην ιστορία του.

Ο Ολυμπιακός με «όπλο» την άμυνά του για ακόμη μία φορά, κατάφερε να νικήσει τη Βίρτους Μπολόνια και να αναρριχηθεί στην 5η θέση της βαθμολογίας της Euroleague. Η αμυντική επίδοση των μόλις πέντε πόντων που επέτρεψαν οι Ερυθρόλευκοι να δεχθούν στην τρίτη περίοδο είναι η καλύτερη σε όλη την διοργάνωση για τη φετινή σεζόν.

Μάλιστα, σε όσες αναμετρήσεις έχουν διεξαχθεί στη Euroleague την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, μόλις 31 φορές έχει λήξει κάποια περίοδος με μία από τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν μονοψήφιο αριθμό πόντων. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέχει τις πέντε από αυτές με κορυφαία φυσικά, τη χθεσινή τρίτη περίοδο.

Αναλυτικά οι 5 φορές που ο Ολυμπιακός σημείωσε μονοψήφια αμυντική επίδοση στη φετινή Euroleague (εξαιρούνται οι παρατάσεις):

7η αγωνιστική: Ολυμπιακός- Μπασκόνια (4η περίοδος, 8 πόντοι)

9η Αγωνιστική: Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας (3η περίοδος, 9 πόντοι)

13η Αγωνιστική: Ολυμπιακός- Μπάγερν Μονάχου (1η περίοδος, 8 πόντοι)

26η Αγωνιστική: Βαλένθια- Ολυμπιακός (3η περίοδος, 9 πόντοι)

28η Αγωνιστική: Ολυμπιακός- Βίρτους Μπολόνια (3η περίοδος, 5 πόντοι)

Με τέσσερις από τις πέντε περιστάσεις να πραγματοποιούνται σε εντός έδρας αναμετρήσεις, αναδεικνύεται για ακόμα μία φορά η δυναμική των Πειραιωτών στα μετόπισθεν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Επίσης, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η τρίτη περίοδος... «πάει» πολύ στην ελληνική ομάδα τις τελευταίες χρονιές, με τρεις από τις πέντε επιδόσεις της λίστας να πραγματοποιούνται στη συγκεκριμένη περίοδο.

Ιστορικά, ο Ολυμπιακός την τελευταία δεκαπενταετία αγωνίζεται βασισμένος κυρίως στην άμυνά του, η οποία τον έχει οδηγήσει σε ουκ ολίγες επιτυχημένες πορείες. Οι πέντε πόντοι που δέχθηκε έρχεται να προστεθούν ως η όγδοη φορά, που οι Ερυθρόλευκοι δέχονται πέντε ή λιγότερους πόντους στην παρουσία τους στον θεσμό.

H λίστα με τις οκτώ καλύτερες αμυντικές περιόδους του Ολυμπιακού στην ιστορία της Euroleague:

vs Μονακό Final 4 2022-23, 3η περίοδος (2 πόντοι)

vs Παρτιζάν 2022-23, 4η περίοδος (4 πόντοι)

vs ΤΣΣΚΑ Μόσχας 2019-20, 4η περίοδος (4 πόντοι)

vs Αρμάνι Μιλάνο 2018-19, 2η περίοδος (4 πόντοι)

vs Σιένα 2010-11, 1η περίοδος (4 πόντοι)

vs Σιένα 2010-11, 2η περίοδος (5 πόντοι)

vs Βίρτους Μπολόνια 2023-24, 3η περίοδος (5 πόντοι)

vs Ζενίτ 2020-21, 4η περίοδος (5 πόντοι)