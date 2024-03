Επεισόδιο Καμπάτσο - Καλάθη, ήρθαν στα χέρια και γλίτωσαν με τεχνικές ποινές (vid)

Οι δύο έμπεροι γκαρντ είχαν μια αψιμαχία στα 52'' πριν το τέλος της τρίτης περιόδου στο παιχνίδι της Ρεάλ με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Αργεντίνος έδειξε ενοχλημένος με τον Καλάθη, πήγε κοντά του, τον έσπρωξε και οι δυο τους πιάστηκαν στα χέρια, με τον Καμπάτσο να πέφτει στο παρκέ.

Στο επεισόδιο δε δόθηκε συνέχεια, οι ψυχραιμότερoι επενέβησαν με τον Μάριο Χεζόνια να έχει πυροσβεστικό ρόλο. Τελικά, Καμπάτσο και Καλάθης χρεώθηκαν από μία τεχνική ποινή και γλίτωσαν πιθανή αποβολή.

Facundo Campazzo and Nick Calathes got into a scuffle 😳 pic.twitter.com/n7sI6QFXQX