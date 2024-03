Παναθηναϊκός: Διαθέσιμες την Παρασκευή οι συλλεκτικές μωβ εμφανίσεις

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Βιλερμπάν το βράδυ της Παρασκευής (8/3, 21:15) για την 28η αγωνιστική της Euroleague και όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες μέρες οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν κόντρα στην γαλλική ομάδα με την 3η εμφάνισή τους, η οποία είναι... limited edition και μωβ. Μάλιστα, με τον τρόπο αυτό θα τιμήσουν την ημέρα της γυναίκας.

Το «τριφύλλι» με ενημέρωσή του γνωστοποίησε πως οι μωβ φανέλες θα είναι διαθέσιμες αύριο στα Zakcret spots του ΟΑΚΑ, όπου εκεί θα υπάρχουν και περισσότερα προϊόντα με την απόχρωση της 3ης φανέλας της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Δείτε την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

🟣 purpleON - Limited Edition❕



It’s about time…We present you the reason we’ve been going «purple» all week 💜



Στον αγώνα κόντρα στην @LDLCASVEL , η ομάδα μας θα αγωνιστεί με την 3η φετινή της εμφάνιση 👌🏼



Οι μωβ limited edition φανέλες, θα είναι διαθέσιμες αύριο (08/03) στα… pic.twitter.com/QOTIRROi7V