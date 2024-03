Οι 17 φορές πρωταθλητές του NBA Σέλτικς θα αντιμετωπίσουν τους περσινούς πρωταθλητές Νάγκετς στα NBA Abu Dhabi Games 2024

Στα NBA Abu Dhabi Games 2024 Presented by ADQ θα συμμετάσχουν οι Celtics και Nuggets που θα δώσουν δύο αγώνες προετοιμασίας στις 4 και 6 Οκτωβρίου 2024.

Το ΝΒΑ (National Basketball Association) και το Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού του Αμπού Ντάμπι (DCT Abu Dhabi) ανακοίνωσαν ότι στα NBA Abu Dhabi Games 2024 presented by ADQ θα λάβουν μέρος οι 17 φορές πρωταθλητές του ΝΒΑ Boston Celtics και οι κάτοχοι του τίτλου Denver Nuggets, σε δύο αγώνες προετοιμασίας την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

Οι Celtics παρατάσσονται με τον πέντε φορές All-Star παίκτη του NBA, Jayson Tatum, τον τρεις φορές All-Star παίκτη του NBA, Jaylen Brown, τον πρωταθλητή του NBA 2021, Jrue Holiday και τον All-Star παίκτη του NBA 2018, Kristaps Porziņģis. Ο Holiday συμμετείχε στους εναρκτήριους Αγώνες του ΝΒΑ, στο Άμπου Ντάμπι, το 2022, ως παίκτης των Milwaukee Bucks. Οι Nuggets διαθέτουν σήμερα τον δύο φορές πολυτιμότερο παίκτη του ΝΒΑ και έξι φορές All-Star παίκτη Nikola Jokić, τον Jamal Murray και τον Aaron Gordon.

Τα NBA Abu Dhabi Games 2024 presented by ADQ θα μεταδοθούν ζωντανά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο, προσεγγίζοντας οπαδούς σε περισσότερες από 200 χώρες και γεωγραφικές περιοχές, μέσω της τηλεόρασης, των ψηφιακών μέσων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πληροφορίες για την πώληση εισιτηρίων καθώς και ο χώρος διεξαγωγής των αγώνων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Οι φίλαθλοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα NBAevents.com. Ειδικά πακέτα εισιτηρίων που προσφέρουν premium πρόσβαση, VIP εμπειρίες, φιλοξενία και διαμονή σε τοπικά ξενοδοχεία θα είναι διαθέσιμα προς πώληση στη διεύθυνση nbaexperiences.com/nba-abu-dhabi-games-2024.

Τα NBA Abu Dhabi 2024 presented by ADQ αποτελούν μέρος της πολυετούς συνεργασίας μεταξύ του NBA και του DCT Abu Dhabi, η οποία περιλαμβάνει NBA Global Games, το Jr. NBA Abu Dhabi League, μια ποικιλία διαδραστικών εκδηλώσεων για τους φιλάθλους με εμφανίσεις νυν και πρώην παικτών του NBA, μια σειρά από κλινικές NBA FIT που προωθούν την υγεία και την ευεξία, καθώς και μια εκδήλωση επίδειξης του NBA 2K League. Η συνεργασία προβλέπει επίσης ότι το DCT Abu Dhabi, στο πλαίσιο του Experience Abu Dhabi - της πρωτοβουλίας τουριστικής προώθησης της πρωτεύουσας των ΗΑΕ - θα αποτελέσει τον επίσημο συνεργάτη τουριστικού προορισμού του NBA στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Ευρώπη και την Κίνα.

Οι αγώνες του πρωταθλήματος ΝΒΑ προβάλλονται στα ΗΑΕ από τη σεζόν του 1987-88. Οι φίλαθλοι μπορούν να ακολουθούν το NBA στο Instagram, το Snapchat και το X (@NBAArabic) για τις τελευταίες ενημερώσεις, ειδήσεις και για περιεχόμενο διαθέσιμο στα αραβικά. Οι φίλοι του NBA στα ΗΑΕ και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή μπορούν να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές στο NBAStoreME.com, καθώς και στο NBA Store στο Yas Mall στο Άμπου Ντάμπι με τη μεγαλύτερη ποικιλία επίσημων προϊόντων NBA που έχουν ποτέ διατεθεί στην περιοχή.

Δηλώσεις Στελεχών:

H.E., Saleh Al Geziry, Director General for Tourism at the Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi:

"Η συνεργασία μας με το ΝΒΑ στηρίζει τη στρατηγική μας για την ενδυνάμωση των νέων στα ΗΑΕ, την ευρύτερη περιοχή, και πέρα. Καθώς τα NBA Abu Dhabi Games 2024 διοργανώνονται για τρίτη φορά, είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για τη πορεία που έχουμε διανύσει ως οικοδεσπότες αθλητικών εκδηλώσεων υψηλότατου επιπέδου".

Αναπληρωτής Επίτροπος του ΝΒΑ και Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών Μαρκ Τέιτουμ:

"Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε στο Άμπου Ντάμπι δύο από τις καλύτερες ομάδες του ΝΒΑ, τους Celtics και τους Nuggets. Υπάρχει μια απίστευτη δυναμική γύρω από το μπάσκετ τόσο στα ΗΑΕ όσο και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και πιστεύουμε ότι αυτοί οι αγώνες, καθώς και οι ετήσιες προσπάθειές μας για την ανάπτυξη της βάσης και της εμπλοκής των φιλάθλων, θα αποτελέσουν καταλύτη για τη συνεχή ανάπτυξη του αθλήματος στην περιοχή".

Πρόεδρος της ομάδας των Boston Celtics Rich Gotham:

"Οι Boston Celtics έχουν μια πλούσια ιστορία διεθνών αγώνων και αμέτρητους οπαδούς σε όλο τον κόσμο και καλωσορίζουμε την ευκαιρία να παίξουμε φέτος για τους φίλους του ΝΒΑ στο Άμπου Ντάμπι. Το μπάσκετ είναι ένα πραγματικά παγκόσμιο άθλημα και οι διεθνείς διοργανώσεις όπως αυτές μπορούν να εμπνεύσουν γενιές φιλάθλων σε όλο τον κόσμο".

Αντιπρόεδρος της Kroenke Sports & Entertainment, Josh Kroenke:

"Ο οργανισμός των Denver Nuggets δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο ενθουσιασμένος για την ευκαιρία να επισκεφτεί και να παίξει αγώνες ΝΒΑ στο Άμπου Ντάμπι την προσεχή σεζόν προετοιμασίας. Ανυπομονούμε να ζήσουμε αυτή τη μοναδική εμπειρία και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην επέκταση της παγκόσμιας εμβέλειας του σπουδαίου πρωταθλήματός μας".