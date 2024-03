Μονακό για Τζέιμς: «Έκλεψε κίνηση από τον Σπανούλη, επόμενο βήμα να κλέψει το ρεκόρ πόντων» (vid)

O ηγέτης της Μονακό είναι έτοιμος να γράψει ιστορία αφού βρίσκεται 29 πόντους πίσω από τον Βασίλη Σπανούλη, που έχει 4.455, με τον Μάικ Τζέιμς να είναι έτοιμος να κατακτήσει την πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών στην Euroleague.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2019 ο Αμερικανός γκαρντ, είχε αποκαλύψει ότι έχει αντιγράψει μια χαρακτηριστική κίνηση του «Kill Bill», κάνοντας αναφορά στο περίφημο sidestep του Σπανούλη.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε αυτή την κίνηση από την αρχή, απάντησε: «Όχι, η αλήθεια είναι όχι. Νομίζω πάντοτε σούταρα μετά από stepback γενικά, αλλά το sidestep το είδα από τον Σπανούλη να το κάνει συχνά για να είμαι ειλικρινής».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε αν αντέγραψε από κάποιον, με τον Τζέιμς να παραδέχεται: «Ναι, το αντέγραψα από αυτόν σίγουρα. Συνήθιζε να το κάνει πιο γρήγορα. Εγώ κάποιες φορές το κάνω πιο αργά. Έκανε μια κίνηση και μετά το έκανε πολύ γρήγορα κίνηση στα δεξιά και σούταρε.

Ιδιαίτερα απέναντι σε ψηλούς είναι δύσκολο να κινηθείς πλευρικά και είναι πιο εύκολο για αυτούς να κινηθούν κάθετα. Έτσι, με το stepback μπορούν να βάλουν το χέρι τους, αλλά αν κινηθείς πλευρικά δεν μπορούν να πάνε διαγώνια, έτσι σκέφτηκα ότι είναι πιο εύκολο να δημιουργήσω χώρο και να πάρω το σουτ».

Η Μονακό θυμήθηκε την συνέντευξη του Μάικ Τζέιμς, κάνοντας αναφορά και στο ρεκόρ που κυνηγάει -πλέον- ο Αμερικανός γκαρντ, με τους Μονεγάσκους να αναφέρουν: «Ο Μάικ Τζέιμς έκλεψε κίνηση από τον Σπανούλη. Επόμενο βήμα: Να κλέψει την πρώτη θέση στους σκόρερ όλων των εποχών».

Mike James has stolen Vassilis Spanoulis’ moves – next up: stealing the all-time top scorer position ⏳



