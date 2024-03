All in από τους Άραβες: Δίνουν 75 εκατ. ευρώ για 3 Final Four στο Ντουμπάι!

Νέα δεδομένα αναφορικά με το σίριαλ της εισόδου ομάδας στην Euroleague, με τους Άραβες να ρίχνουν στο τραπέζι 75 εκατ. ευρώ για να διεξάγουν τρία συνεχόμενα Final Four της διοργάνωσης!

Οι Άραβες κάνουν... all in στην προσπάθεια να βάλουν μία ομάδα στην Euroleague, ρίχνοντας χρήμα στο τραπέζι, κάνοντας προσφορά στην Λίγκα να φιλοξενήσουν 3 σερί Final Four από το 2025 και μετά.

Όπως αναφέρουν «encestando» και «AS», οι υπεύθυνοι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δίνουν στην Euroleague συνολικά 75 εκατ. ευρώ, προσφέροντας 25 εκατ. ευρώ για κάθε Final Four.

Όλα αυτά στην προσπάθεια να μπει μία ομάδα από το Ντουμπάι στην Euroleague, κάτι που σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα θα συμβεί μέσω του Eurocup.

Η διοργάνωση θα ενωθεί με το Basketball Champions League από τη νέα σεζόν και θα δίνει θέση στην Euroleague, με την ομάδα από το Ντουμπάι, όπως όλα δείχνουν να εισέρχεται πρώτα στη νεοσύστατη λίγκα.

Ενώ όπως όλα δείχνουν στη θέση του θα παραμείνει ο Παούλιους Μοτεγιούνας, που έχει μονοετές συμβόλαιο ως Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolegue, αλλά θα ανανεώσει τη συνεργασία του με τη λίγκα.