Μαιάμι Χιτ: «Γκόραν Ντράγκιτς σε αγαπάμε»

Αυτά τα Χριστούγεννα ο Γκόραν Ντράγκιτς αποφάσισε να… κρεμάσει τα παπούτσια του και να βάλει τέλος σε μια τεράστια καριέρα, μετά από παρουσία 15 ετών στα παρκέ του ΝΒΑ. Και οι Μαιάμι Χιτ τον αποθέωσαν εκδηλώνοντας την αγάπη τους και τον θαυμασμό τους προς το πρόσωπο του.

Επιλογή του 2ου γύρου του ντραφτ το 2008, ο Ντράγκιτς έπαιξε σε 7 ομάδες του ΝΒΑ (Φίνιξ, Χιούστον, Σικάγο, Μπρούκλιν, Μιλγουόκι, Τορόντο, Μαϊάμι) κατά τη διάρκεια της καριέρας του και βοήθησε τη Σλοβενία να κερδίσει το 1ο της Ευρωμπάσκετ το 2017.

«Έζησα το μεγαλύτερο όνειρό μου και είμαι εξαιρετικά ευγνώμων για τους αμέτρητους ανθρώπους στη ζωή μου που μου επέτρεψαν να παίξω τόσο καιρό», είπε ο Ντράγκιτς.

«Τι καριέρα. Ήταν τιμή μας, αδερφέ! Σε αγαπάμε Γκόραν Ντράγκιτς», έγραψαν οι Μαϊάμι Χιτ.

What a career. It’s been an honor, brate! We love you @Goran_Dragic! 🐉 pic.twitter.com/ip6IPIHD6Z