Ο… μαγικός κόσμος του Χαλιμπάρτον (vid)

Ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και… τρελαίνει κόσμο. Ο ηγέτης των Πέισερς «οδηγεί» εκ του ασφαλούς την ομάδα της Ιντιάνα στο φετινό ΝΒΑ κάνοντας τα… πάντα.

Όπως ακριβώς έκανε και στον τελευταίο αγώνα κόντρα στους Σικάγο Μπουλς. Ο σταρ της Ιντιάνα είχε 21 πόντους, 20 ασίστ (career high)) και 0 λάθη σε ένα απίστευτο ρεσιτάλ, οδηγώντας τους Πέισερς στη νίκη με 120-104 επί των «Ταύρων».

Μάλιστα, ο Χαλιμπάρτον έγραψε ιστορία κόντρα στους Μπουλς, αφού έγινε ο δεύτερος παίκτης ever μετά τον Κρις Πολ με 20 πόντους, 20 ασίστ και 0 λάθη σε ένα ματς.

The only players to put up



20 points

20 assists

0 turnovers



in a game in NBA history. pic.twitter.com/mdXAwxZ2VF