Απίθανος Χαλιμπέρτον: Μοίρασε 11 ασίστ σε ένα ημίχρονο! (vid)

Ο Χαλιμπέρτον ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης των Πέισερς με τους Μπουλς, έχοντας μοιράσει 11 ασίστ στους συμπαίκτες του, σπάζοντας όλα τα... κοντέρ όσον αφορά την δημιουργία.

Ο 23χρονος γκαρντ άλλωστε είναι ο πρώτος πασέρ της Λίγκας την φετινή σεζόν, μοιράζοντας 12.1 ασίστ ανά αγώνα, με τον Χαλιμπέρτον κόντρα στους Μπουλς να πιάνει τον Μέσο Όρο του από το ημίχρονο!

Tyrese Haliburton, who leads the NBA in APG, notches his 11th assist of the 1st half!



