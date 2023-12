Απίθανο τρίποντο «μανταρίνι» από τον Γιούλ από τα 9+ μέτρα! (vid)

Η... ειδικότητα του Σέρχιο Γιουλ και αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι το σουτ «μανταρίνι», όπως το ονομάζουν οι Ισπανοί, λόγω της μεγάλης καμπύλης που βάζει ο παίκτης.

Και ο άσος της Ρεάλ το επανέλαβε στο εκτός έδρας ματς με τη Βιλερμπάν. Σχεδό... buzzer-beater ο Γιουλ σούταρε από τα 9+ μέτρα με την μπάλα να... χλατσώνει το διχτάκι και να γράφεται έτσι το 39-33 του ημιχρόνου.

Δείτε το βίντεο:



LA MANDARINA at the end of the half @23Llull 🍊😯#MagicMoment l @RMBaloncesto pic.twitter.com/3K9G6Xt7NF