Οι φίλαθλοι της Παρτίζαν μετέτρεψαν το γήπεδο σε... παιδική χαρά (vid)

Η Παρτιζάν φιλοξενεί στο Βελιγράδι την Βίρτους Μπολόνια και οι φίλοι της Σέρβικης ομάδας ως συνήθως έχουν δημιουργήσει εκκωφαντική ατμόσφαιρα.

Αυτή την φορά όμως οι οπαδοί της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πρωτοτύπησαν με την κίνηση τους πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα λίγο πριν το τζάμπολ οι φίλαθλοι της Παρτίζαν πέταξαν... αρκουδάκια, μετατρέποντας το παρκέ σε παιδική χαρά. Μάλιστα η κίνηση αυτή έχει συμβολικό μέγεθος, καθώς όλα αυτά τα αρκουδάκια θα δωθούν σε ανάδοχα παιδιά.

Δείτε το video:

Partizan fans turn the court into a playground by throwing toys on the court which will be donated to foster homes 🥰🙏 pic.twitter.com/dQdDD2igj4