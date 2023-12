Λατρεία για το μπάσκετ στο Μόναχο: 10ο σερί sold-out η Μπάγερν

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο υποδέχεται την Βαλένθια για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Όπως ανακοίνωσε η Βαυαρική ομάδα τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τις "νυχτερίδες" εξαντλήθηκαν και το BMW Park το βράδυ της Πέμπτης (28/12, 21:30) αναμένεται κατάμεστο.

Το αξιοσημείωτο σε αυτό το γεγονός είναι ότι αυτό το sold-out είναι το 10ο συνεχόμενο για την Μπάγερν και όπως είναι φανερό οι Γερμανοί έχουν... αγκαλιάσει το μπάσκετ.

Δείτε την ανακοίνωση της ομάδας:

Tonight marks the 🔟th time in a row that we've got no tickets left at the BMW Park - another sold out game! Thank you guys so much!#BAYVBC #WeBallTogether #FCBB @EuroLeague pic.twitter.com/9IAp0HmKa8