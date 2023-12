Ανακοίνωσε Κάρι ο Ηρακλής

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, Σινσίερ Κάρι.

Την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, Σινσίερ Κάρι, ανακοίνωσε και επίσημα ο Ηρακλής την Τετάρτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:

Το τμήμα μπάσκετ ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Σινσίερ Κάρι (24, 1,85), που αγωνίζεται στις δύο θέσεις των γκαρντ.

Ο αθλητής αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία και να αγωνιστεί στον πρώτο αγώνα για το 2024, στις 13/1 και ώρα 17:00, στο Ιβανώφειο, με τον ΑΟ Μυκόνου.

Ο Σινσίερ Κάρι γεννήθηκε στο Έρμιταζ της Πενσιλβάνια και πήγε γυμνάσιο στο Σόλον του Οχάιο, όπου έγινε γρήγορα γνωστός για την ικανότητά του στο μπάσκετ.

Πήγε στο Κολέγιο του Ντακέσν, όπου είχε 12,1 πόντους και 5,8 ασίστ ανά αγώνα, μπαίνοντας στην All Rookie Team της περιφέρειας Atlantic-10. Tη δεύτερη χρονιά του είχε παρόμοιους μέσους όρους, όμως έφυγε και πήγε στο Κολέγιο Κεντ Στέιτ, όπου «γύρισε» στη θέση του σκόρινγκ γκαρντ από «άσος». Είχε στις 22 Φεβρουαρίου του 2022 το καλύτερό του παιχνίδι με 42 πόντους επί του Μπολ Στέιτ, και αναδείχθηκε με Mid American Conference Player of the Year, ενώ είχε 17.9 πόντους και 5,2 ασίστ ανά αγώνα (35% τρίποντο και 79% βολές).

Δύο φορές, το 2021 και το 2022 αναδείχθηκε μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας της Περιφέρειας MAC.

Το καλοκαίρι του 2023 πήγε στους Μέμφις Χαστλ στην G-League,, θυγατρική των Μέμφις Γκρίζλις του ΝΒΑ, όπου και έμεινε μέχρι τον Νοέμβριο.

Τον καλωσορίζουμε στην Οικογένειά μας και του ευχόμαστε Υγεία και Δύναμη!



Welcome Sincere