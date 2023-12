Απίστευτο: Ο Άαρον Γκόρντον έκανε 21 ράμματα ύστερα από επίθεση σκύλου

Εκτός αγωνιστικής δράσης θα μείνει για ένα μικρό αλλά αδιευκρίνιστο διάστημα ο Άαρον Γκόρντον. Ο παίκτης των Ντένβερ Νάγκετς, όπως μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, υπέστη δάγκωμα από σκύλο ανήμερα των Χριστουγέννων, το οποίο τον ανάγκασε να κάνει 21 ράμματα στο πρόσωπο και στο χέρι.

Όπως είναι κατανοητό ο Γκόρντον θα μείνει εκτός τον υποχρεώσεων των Νάγκετς για λίγο καιρό, προκειμένου να βγάλει τα ράμματα και για να μπορέσει να ξαναπιάσει μπάλα.

Δείτε την δημοσίευση του Σαμς Σαράνια:

