ΜακΚίσικ: «Δεν μπορούσα να ήμουν εκεί όταν η μητέρα μου είχε καρκίνο» (vid)

Η Euroleague ετοιμάζει μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ, τεσσάρων επεισοδίων, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο Κάιλ Χάινς και ο Ντόνατας Μοτεϊγιούνας.

Και οι τρεις παίκτες θα διηγηθούν ιστορίες από το παρελθόν, όσον αφορά την καριέρα τους, τις οικογένειες τους και τα προβλήματα που συνάντησαν στην ζωή τους.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού, όπως μπορείτε να δείτε και στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην περιπέτεια που πέρασαν με την υγεία τους η μητέρα του και η αδερφή του, αλλά αυτός δεν μπόρεσε να είναι εκεί.

Δείτε το video της Ευρωλίγκα:

A new documentary series is premiering now on ELTV 🎥



“𝗢𝗩𝗘𝗥𝗦𝗘𝗔𝗦” features Donatas Motiejunas, Kyle Hines, Shaquielle McKissic and focuses on their 🏀 careers away from home, its challenges and their experiences so far…



All four episodes are available to EuroLeague TV… pic.twitter.com/O6QgaP4A4T