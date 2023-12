Δεύτερος σκόρερ του NBA ο Γιάννης πίσω από τον Ντόντσιτς (pic)

Το NBA παρουσίασε τις λίστες με τους κορυφαίους της φετινής σεζόν με βάση τα παιχνίδια που έχουν παιχτεί έως και τις 25 Δεκεμβρίου, με τον «Greek Freak» να φιγουράρει στη 2η θέση των σκόρερ.

Η πρωτιά ανήκει στον Λούκα Ντόντσιτς, με τον Σλοβένο γκαρντ να έχει σημειώσει 939 πόντους την φετινή σεζόν και ακολουθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 893 πόντους, ενώ στην τρίτη θέση είναι ο Ζοέλ Εμπίιντ με 874.

Το παράδοξο είναι ότι ο Ζοέλ Εμπίιντ κατέχει την πρωτιά στον Μέσο Όρο σκοραρίσματος ανά αγώνα με 35.0 πόντους, με τον Ντόντσιτς να ακολουθεί με 33.5 ανά ματς, ενώ την τρίτη θέση μοιράζονται ο Γιάννης με τον Σάι Γκίλγκιους-Αλεξάντερ με 30.8 πόντους ανά αγώνα.

O Έλληνας σούπερ σταρ φιγουράρει στην 2η θέση των σκόρερ γιατί έχει πετύχει σε τρεις περιπτώσεις 50+ πόντους την φετινή σεζόν, ενώ πριν λίγες εβδομάδες με την μυθική 64αρα απέναντι στους Πέισερς κατέγραψε και ρεκόρ καριέρας στους πόντους.

The TOTAL POINTS and POINTS PER GAME leaders through 12/25 of the 2023-24 @NBA season.



📊: https://t.co/VYl12AV9H4 pic.twitter.com/qpFMCHU8fF