Mπασκόνια: Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης ο Κοστέλο

Ο Ματ Κοστέλο επέστρεψε στις προπονήσεις για την Μπασκόνια ξεπερνώντας πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα, αφήνοντας τον εκτός αγωνιστικής δράσης.

Πλέον ο σέντερ των Βάσκων μπήκε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων δίνοντας μια έξτρα λύση στα χέρια του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, ενώ να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός σέντερ είχε να αγωνιστεί από τις 5 Δεκεμβρίου και το παιχνίδι με την Μπανταλόνα για το ισπανικό πρωτάθλημα.

Φέτος, ο 30χρονος έχει κατά μέσο όρο 10,4 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 1 ασίστ στο πρωτάθλημα Ισπανίας, ενώ στην Ευρωλίγκα μετράει αντίστοιχα 7,9 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ.

Η Μπασκόνια συνεχίζει την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.

😉 Look who is back! @MattCostello10 ya está de vuelta con el equipo 💪#GoazenBaskonia pic.twitter.com/hGFnO0UA4U