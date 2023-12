Ο Άντονι Ντέιβις μπήκε σε λίστα με Τζέρι Ουέστ, Κόμπε Μπράιαντ και Έλτζιν Μπέιλορ! (vid)

Μπορεί οι Λέικερς να ηττήθηκαν από τους «Κέλτες» με 126-115, όμως με τους 40 πόντους που σημείωσε ο Άντονι Ντέιβις έβαλε το όνομά του δίπλα σε θρυλικά ονόματα που φόρεσαν την φανέλα των «Λιμνάνθρωπων».

Ο «Μονόφρυδος» έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς που σημειώνει 40+ πόντους σε αναμέτρηση ανήμερα των Χριστουγέννων γράφοντας ιστορία με την επίδοσή του.

Ο Ντέιβις άλλωστε μπήκε σε μια λίστα με παίκτες που έχουν γράψει μεγάλη ιστορία με τους Λέικερς, όπως ο Τζέρι Ουέστ, ο αήμνηστος Κόμπε Μπράιαντ και ο Έλτζιν Μπέιλορ.

Anthony Davis is the fourth Laker with 40+ points on Christmas Day, joining:



Jerry West (2x - 47 pts: 1963 and 44 pts: 1965)

Kobe Bryant (42 pts: 2004)

Elgin Baylor (40 pts: 1961) https://t.co/CICEeUem7B