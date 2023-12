Ο Ντόντσιτς το έβαλε από το... σπίτι του και έφτασε τους 10.000 πόντους στο NBA! (vid)

Ο «Luka Magic» ξεκίνησε «ζεστός» στο ματς των Μάβερικς με τους Σανς για την Christmas Day και με τρίποντο από το... σπίτι του έφτασε τους 10.000 πόντους στην καριέρα του στο NBA.

Ένα ιστορικό ορόσημο για τον Σλοβένο γκαρντ, που είναι μόλις 24 ετών και έγινε ένας από τους νεότερους παίκτες στην ιστορία του NBA, που σπάει το φράγμα των 10.000 πόντων!

Luka Doncic pulls it from DEEP to cap a 9-0 Mavs run 🔥



10,000 career points for Luka ‼️



📺 #NBAXmas on ESPN pic.twitter.com/aGUpNS8DCk