Αντετοκούνμπο: «Εύχομαι όλοι να περάσουν χρόνο με τους αγαπημένους τους στις γιορτές»

Ο «Greek Freak» παρά τους 32 πόντους που σκόραρε δεν κατάφερε να οδηγήσει στη νίκη τους Μπακς, αφού οι Νικς έβαλαν τέλος στο σερί των εφτά νικών που έτρεχαν τα «Ελάφια».

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας σούπερ σταρ, ωστόσο δεν παρέλειψε να στείλει το μήνυμά του για τις εορτές των Χριστουγέννων, δίνοντας την δική του ξεχωριστή ευχή.

«Καλά Χριστούγεννα. Εύχομαι όλοι να μπορέσουν να περάσουν χρόνο με τους αγαπημένους τους τις γιορτές», ανέφερε στο εορταστικό του μήνυμα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Merry Christmas! I hope everyone gets to spend some time with their loved ones this holiday season. 🎄🎅🏾 pic.twitter.com/DDJhLT6SIV