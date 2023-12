Xωρίς τον Μπάτλερ οι Χιτ κόντρα στους Σίξερς

Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθούν οι Μαϊάμι Χιτ κόντρα στους Φιλαδέλφεια Σίξερς στο Χριστουγεννιάτικο παιχνίδι. Όπως έγινε γνωστό ο Τζίμι Μπάτλερ θα απουσιάσει από τον σημερινό αγώνα λόγω ενός προβλήματος στην γάμπα που τον ταλαιπωρεί γενικά το τελευταίο καιρό.

Να θυμίσουμε ότι εκτός από την σημερινή αναμέτρηση θα βρίσκεται και ο Τζόελ Εμπίιντ λόγω διαστρέμματος στον δεξί αστράγαλο.

