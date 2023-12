Aνοιχτοχέρης... ο Ντόντσιτς: Χάρισε από ένα ηλεκτρικό ποδήλατο σε όλους τους Μάβερικς! (vid)

Ο Σλοβένος γκαρντ έχει μπει στο πνεύμα των Χριστουγέννων και μοίρασε τα δώρα σε όλη την ομάδα των Μάβερικς. Συγκεκριμένα ο Λούκα Ντόντσιτς μοίρασε σε όλο τον οργανισμό του Ντάλλας από ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, δείχνοντας πως δεν τον νοιάζουν τα λεφτά.

Στο παρακάτω βίντεο που ετοίμασαν οι Μάβερικς, όλοι οι παίκτες έμειναν έκπληκτοι με το δώρο στου Σλοβένου σταρ, ενώ τα σύμφωνα αμερικανικά ΜΜΕ, ο Ντόντσιτς πρέπει να ξόδεψε κοντά στα 70 χιλιάδες δολάρια για όλα τα ποδήλατα!

Δείτε το video:

Luka Claus strikes again 🚲 @luka7doncic gifted the team and staff their own e-bikes for Christmas 🎁🎄 #MFFL pic.twitter.com/7XoSDb0c7B