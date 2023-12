Σοκ στους Νικς: Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Ρόμπινσον!

Ο Μίτσελ Ρόμπινσον, τραυματίστηκε στον αστράγαλο στη διάρκεια του αγώνα των Νικς με τους Σέλτικς και αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκατασταθεί η ζημιά που υπέστη.

Μετά την χειρουργική επέμβαση, το ιατρικό επιτελείο των Νικς έδωσε απαγορευτικό για την επιστροφή του την φετινή σεζόν, με τους Νεοϋορκέζους να κινούν ήδη τις διαδικασίες για εξεύρεση λύσης.

Οι Νικς κατέθεσαν αίτημα στο NBA για εξαίρεση του συμβολαίου του Ρόμπινσον για το υπόλοιπο της σεζόν, προκειμένου να αδειάσει χώρος στο salary cap, για να βρεθεί ο αντικαταστάτης του, με τον έμπειρο σέντερ να αμείβεται με 7,8 εκατ. δολάρια ετησίως.

Oι Νεοϋορκέζοι κάνουν χρήση του κανονισμού «Disabled Player Exception», που δίνει το δικαίωμα στις ομάδες να εξαιρεθεί το συμβόλαιο από το salary cap για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην αντικατάσταση.

The New York Knicks have applied to the NBA for a Disabled Player Exception worth $7.8 million as the franchise projects center Mitchell Robinson will miss the rest of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. Major development as Robinson had ankle surgery last week. pic.twitter.com/8EvjWfI9qA