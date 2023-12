Αποθέωση για Αταμάν και παίκτες στο ξενοδοχείο της πράσινης αποστολής (vids)

Μετά τον νικηφόρο αγώνα κόντρα στη Μονακό και με τον... τρόπο που ήρθε, οι φίλοι της ομάδας περίμεναν τα μέλη της πράσινης αποστολής να επιστρέψουν από το γήπεδο.

Όταν φάνηκε ο Εργκίν Αταμάν άπαντες άρχισαν να τον αποθεώνουν και να τον κάνουν σύνθημα στα χείλη τους. Ο Τούρκος προπονητής έδειχνε να απολαμβάνει την στιγμή και το τραγούδι συνεχιζόταν...

Φυσικά το ίδιο ακολούθησε και με τους παίκτες, με τους Ναν, Μήτογλου, Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ να το χαίρονται με τον δικό τους τρόπο. Ο Γάλλoς, βέβαια, έδωσε ξανά το δικό του σόου.

Δείτε τα βίντεο:



#PAOFans were waiting to give players a warm welcome at the hotel 💚#WeTheGreens #paobc #paobcaktor pic.twitter.com/sp8fDXa3Gs