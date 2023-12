Επικό «ντου» του Λεσόρ στις δηλώσεις του Γκριγκόνις! (vid)

Ο ήρωας των πρασίνων στο Μονακό με το νικητήριο τρίποντο, Μάριους Γκριγκόνις, έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις του στο Flash Interview μετά το τέλος του αγώνα.

Όμως δεν πρόλαβε να τελειώσει καθώς ήρθε κατά πάνω του με ορμή... χαράς ο Ματίας Λεσόρ για να τον αγκαλιάσει ακόμα μια φορά και να του δώσει με τον δικό του τρόπο τα εύσημα.

Στα όσα πρόλαβε να πει πάντως ο Γκκιγκόνις για το τελευταίο σουτ: «Τίποτα δεν πέρασε από το μυαλό μου. Δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς, ήταν κλάσματα του δευτερολέπτου. Παίρνεις την μπάλα και απλά σουτάρεις. Το κάνουμε κάθε μέρα στις προπονήσεις και μερικές φορές το κάνεις και στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Trying to keep it cool when @ThiasLsf joins your interview...



All in a nights work for Grigonis 🎤 pic.twitter.com/VO3qkC7Ujl