Ο Σφαιρόπουλος για την ανάρτηση του Νέιπιερ: «Δεν το είδα - Έχω μόνο twitter» (vid)

Ο Σαμπάζ Νέιπιερ όπως φαίνεται παρουσιάζεται έτοιμος να αποχωρήσει από τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς όπως ανάφερε ο Γιάννη Σφαιρόπουλος μετά το φινάλε της αναμέτρησης με την Ρεάλ Μαδρίτης ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με άλλη ομάδα και για τον λόγο αυτό έμεινε εκτός από το παιχνίδι με την βασίλισσα.

Ο Νέιπιερ δεν άφησε αναπάντητα τα λεγόμενα του Έλληνα κόουτς και με μια ανάρτηση του στο instagram προέτρεψε τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να πει την αλήθεια. Ο τεχνικός του Ερυθρού απάντησε πάλι στο Νέιπιερ λέγοντας: «Δεν το είδα. Δεν ακολουθώ τα social media. Έχω μόνο Twitter, όπου μου αρέσει να κάνω τα σχόλιά μου. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχω να σχολιάσω κάτι περισσότερο σε σχέση με όσα δήλωσα στη συνέντεντευξη Τύπου».

Ioannis Sfairopoulos confirmed Shabazz Napier is in negotiations to leave Crvena Zvezda 👀 pic.twitter.com/5edLOvn42u