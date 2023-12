O Σακίλ αποθέωσε τον Κάρι: «Μήπως ήρθε η ώρα να μπει στην κουβέντα για GOAT;» (vid)

O Στεφ Κάρι πραγματοποίησε άλλη μια μυθική εμφάνιση στην καριέρα του, βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην νίκη των Ουόριορς κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς.

Ο Σακίλ Ο' Νιλ προφανώς επηρεασμένος από την εμφάνιση του Αμερικανού γκαρντ σε δηλώσεις του τον αποθέωσε λέγοντας πως ίσως έχει έρθει η στιγμή να μπει στην κουβέντα για τον κορυφαίο όλων των εποχών.

«Αναρωτιέμαι αν ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να τον βάζουμε στην κουβέντα για τον κορυφαίο όλων των εποχών (GOAT). Έπαιζα 20 χρόνια μπάσκετ, ποτέ δεν είδα κάποιον σαν εκείνον» ανέφερε ο Σακίλ.

Shaquille O’Neal: “I’m wondering if it’s time to start putting [Stephen Curry] as the best player of all time.”



Kenny Smith: “You’d put him over you?”



Shaq: “Yes”



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/mgz2q8AwGm