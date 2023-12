Ο σούπερ σταρ των Μιλγκουόκι Μπακς, Ντάμιαν Λίλαρντ, ήταν εξαιρετικός κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς και έγραψε ιστορία.

Συγκεκριμένα ο Λίλαρντ έγινε ο 51ο παίκτης στην ιστορία της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη που φτάνει τους 20 χιλιάδες πόντους.

Damian Lillard, the 51st player in NBA history to score 20,000 points. pic.twitter.com/uchJzqwQiw