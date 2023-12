Άρχισε η πώληση εισιτηρίων για το Final Four του Βερολίνου

Διαθέσιμα είναι από σήμερα τα εισιτήρια για το Final Four της Euroleague στο Βερολίνο.

Άρχισε από σήμερα η πώληση των εισιτηρίων για το Final 4 της Ευρωλίγκας που θα φιλοξενηθεί από 24 ως 26 Μαΐου 2024 στο Βερολίνο, όπως ανακοίνωσε η Euroleague.

Το Final Four του 2024 σηματοδοτεί την τρίτη φορά που το πιο συναρπαστικό Σαββατοκύριακο στο παγκόσμιο μπάσκετ θα προσγειωθεί στη γερμανική πρωτεύουσα. Το Βερολίνο φιλοξένησε για πρώτη φορά το Final Four το 2009, όταν ο Παναθηναϊκός σήκωσε το τρόπαιο. Το Βερολίνο ήταν επίσης το σπίτι του Final Four του 2016, το οποίο είδε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας να εξασφαλίζει το ηπειρωτικό στέμμα.

Όπως και το 2009 και το 2016, το Final Four θα διεξαχθεί στο υπέροχο Mercedes-Benz Arena, όπου η χωρητικότητα για το μπάσκετ είναι 14.500 θεατές. Η έδρα της Άλμπα Βερολίνου άνοιξε το 2008 και έχει φιλοξενήσει κάθε είδους συναυλίες παγκόσμιας κλάσης, καθώς και πολλές διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις.

Το Final Four θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Μαΐου, με τους ημιτελικούς να γίνονται στις 18:00 και στις 21:00, τοπική ώρα. Ο αγώνας για την τρίτη θέση διεξαχθεί την Κυριακή στις 17:00, τοπική ώρα, ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 20:00, τοπική ώρα.