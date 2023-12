MVP της εβδομάδας στο NBA Γιάννης και Ντόντσιτς

Ευρωπαϊκή υπόθεση ήταν τα βραβεία του MVP σε Δύση και Ανατολή στο NBA, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Λούκας Ντόντσιτς αναδείχθηκαν ως οι παίκτες που ξεχώρισαν την περασμένη εβδομάδα.

Ο «Greek Freak» μετά την μυθική εμφάνισή του κόντρα στους Πέισερς και το ρεκόρ καριέρας σε πόντους με τους 64 που έβαλε, αναδείχθηκε ως ο MVP της εβδομάδας στην ανατολική περιφέρεια.

Το αντίστοιχο βραβείο στη Δύση, πήρε ο Λούκα Ντόντσιτς, όπου με 36,8 πόντους, 11,5 ασίστ και 8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε τέσσερα παιχνίδια των Ντάλας Μάβερικς, αναδείχθηκε με την σειρά του ως MVP της εβδομάδας.

