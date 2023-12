Έγραψε ξανά ιστορία ο Γιάννης: Πρώτος ριμπάουντερ όλων των εποχών για τους Μπακς!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ στην αναμέτρηση με τους Ρόκετς, στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου μάζεψε το 13ο του ριμπάουντ και έφτασε συνολικά τα 7,161 στην καριέρα του πιάνοντας στην πρώτη θέση τον Τζαμπάρ.

Λίγο αργότερα ο «Greek Freak», κατέβασε το 14ο ριμπάουντ του, έφτασε τα 7,162 και έγινε ο κορυφαίος ριμπάουντερ όλων των εποχών για το franchise των Μιλγουόκι Μπακς, εκθρονίζοντας από ακόμη μια κορυφή έναν παίκτη-θρύλο του NBA, όπως ο Αμπντούλ Καρίμ Τζαμπάρ.

Μόλις, μάλιστα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μάζεψε το 14ο ριμπάουντ του, το Fiserv Forum σηκώθηκε στο πόδι αποθεώνοντας τον Έλληνα σούπερ σταρ με την ιαχή «MVP».

Πλέον ο «Greek Freak» κατέχει την πρωτιά σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ στην ιστορία των Μπακς!

Giannis' 14th rebound tonight gave him 7,162 career REB for the Bucks, passing Kareem Abdul-Jabbar for the most in franchise history.



He now has the most PTS, REB, and AST in Bucks history, making him 1 of 4 players to lead a franchise in all 3 individual categories. He joins:… pic.twitter.com/xhKbQUKGzx