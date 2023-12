Δεν επέτρεψαν στον «Λεμπρόν των Χιτ» να περάσει στο παρκέ σε αγώνα κολεγιακού πρωταθλήματος (vid)

Ένα απίθανο συμβάν πραγματοποιήθηκε λίγο πριν το τέλος του αγώνα μεταξύ των IUPUI Jaguars και των Lindenwood Lions για το NCAA. Ενώ απέμενε 1:21 για το τέλος του αγώνα με το σκορ στο 71-64 για λογαριασμό των φιλοξενούμενων, όταν οι διαιτητές έκαναν αρχικά νεύμα σ' έναν παίκτη να περάσει στο παρκέ ως αλλαγή αλλά που να φανταζόντουσαν τι θα ακολουθούσε.

Ο συγκεκριμένος… παίκτης φορούσε τα ρούχα του Λεμπρόν Τζέιμς από τους Χιτ (που ταίριαζαν με της ομάδας) και προσπάθησε να μπει στο ματς και να το… χαλάσει. Αμέσως η ασφάλεια του γηπέδου έκανε την κίνησή της, τον σταμάτησε και να τον έβγαλε εκτός γηπέδου.

A fan in a full LeBron James Heat jersey tried to check in to the Lindenwood-IUPUI game. pic.twitter.com/0iNft11CLT